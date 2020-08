[아시아경제 온라인이슈팀] 모델 로산나 아클이 몸매를 자랑했다.

최근 로산나 아클은 자신의 인스타그램에 사진 한 장을 게재했다.

사진 속 그는 비키니 위에 속이 비치는 망사 소재의 스커트를 입고 바닷가 아찔한 몸매를 과시하고 있다.

한편 로산나 아클은 세계적인 모델로 TV 리얼리티 쇼와 본업인 모델활동을 병행하며 큰 인기를 모으고 있다.

