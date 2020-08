'집사부일체' 김희선, '원조 얼굴 천재'의 솔직 당당 라이프(종합)

[아시아경제 강혜수 기자] 23일 오후 방송된 SBS '집사부일체'에 김희선이 일일사부로 출연해 솔직하고 당당한 매력을 뽐냈다.

이날 김희선은 멤버들과 첫 인사를 나누는 자리에서, 차은우에게 "얼굴 천재분?"이라고 말했다. 차은우가 웃으면서 김희선을 원조라고 말하자, 김희선은 "사실 우리더러 얼굴천재다 원조다 하는데, 우린 사실 우리입으로 말한 적 없죠?"라고 말해 웃음을 자아냈다.

김희선의 말에 이승기는 "나도 그 우리에 들어가고 싶다"고 말했고, 이에 김희선은 멤버들을 돌아가며 모두 각 분야의 얼굴천재라고 치켜세워주는 훈훈함을 연출했다.

또 신성록과 양세형이 드라마 '토마토'를 언급하며 "시청률 50프로를 넘었다"고 말하자 차은우는 "50프로요?"라며 믿기지 않는 얼굴을 했다. 이때 이승기가 "그런 드라마 몇 개 더있지 않냐"고 물었고, 김희선은 "어후. 많다"라고 답해 멤버들을 폭소케했다.

멤버들은 계속해서 "콜렉터"라고 김희선을 칭하며 '미스터 Q', '목욕탕집 남자들', '웨딩드레스'등을 떠올리며 향수에 젖었다. 김희선은 '미스터 Q'로 최연소 연기대상을 수상하기도 했다.

김희선은 '집사부일체' 사부로 나선 이유에 대해 "동생분들 심성이 너무 착한 거 같다"며 폭풍 칭찬을 했다. 그러자 차은우가 "나는 모든 멘트나 표현, 웃음 소리 통털어서 거짓말을 한 적이 있다 없다"라고 질문했고, 김희선은 고민하다가 "있다"고 솔직하게 답했다.

토크를 마치고 김희선은 직접 차를 몰고 토마토 농장으로 향했다. 김희선은 "지금까지 친구들 태우고 많이 다녔는데 오늘 가장 비싼 차를 몬다"고 말했다. 멤버들이 의아해하자 김희선은 "다들 몸값이 비싸서 비싼차다"라고 덧붙였다. 하지만 이승기는 "솔직하게 방송 하시라. 솔직히 너희들이 내 차 타서 영광이라고 생각하지 않냐"고 말해 김희선을 당황시켰다.

계속해서 김희선은 "빈 말을 싫어한다. '조만간 밥 먹자' 이런 말"이라고 했고, 멤버들은 이에 동감했다. 김희선과 멤버들은 소소한 대화들을 나누며 토마토 농장에 도착했다.

도착한 후 김희선-차은우, 이승기-신성록, 양세형-김동현이 각 팀을 짜서 토마토 따기 경쟁에 돌입했다. 멤버들이 치열하게 따기시작하자, 김희선은 "예능인데 승부욕이 장난아니다"고 말했고 차은우는 "우리 리얼이다. 승부욕만큼은 장난아니다"라고 인정했다.

와중에 신성록은 김희선-차은우의 토마토를 자신들의 바구니에 넣어버렸다. 다들 모였을때 김희선-차은우는 자신들의 바구니를 보고 놀랬고, 의심받은 이승기-신성록은 "우리가요?"라며 모르는 척 했다. 결국 신성록은 김희선-차은우에게 토마토를 돌려줬다.

토마토 수확을 마친후 멤버들과 김희선은 기부금 마련을 위한 경매에 내놓을 각자의 애장품을 공개했다. 김희선이 모자를 써보자, 멤버들은 "너무 잘 어울린다", "패셔너블하다"라고 칭찬했다. 이어 차은우가 써보자 멤버들은 "뭐든 다 잘 어울린다"며 역시 감탄했다.

애장품을 둘러본 후, 김희선과 멤버들은 토마토 김치 두부전, 토르티야 피자, 토마토 카프레제를 완성했다. 그리고 서로 만든 요리를 맛보고 "너무 맛있다"며 폭풍 먹방을 시작했다.

식사를 마치고 김희선과 멤버들은 선의의 거짓말에 대해 깊은 대화를 나눴다. 신성록은 "솔직함 때문에 매력이 더 부각된 것 같다. 솔직함은 좋은 거긴 한데 혹시 걱정된 적은 없냐"고 물었다. 그러자 김희선은 "걱정됐으면 그런 말을 아예 못했을 것 같다. 난 말을 안하면 안했지 거짓말은 많이 안한 것 같다"고 말해 멤버들의 공감을 얻었다.

그리고 김희선과 멤버들이 경매하는 모습으로 2부를 예고하며 마무리했다.

SBS 예능프로그램 '집사부일체'는 매주 일요일 오후 6시 25분에 방송된다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr