강남인강 ‘수시전형 Live 입시 설명회’ 개최

24일 오후 7시 강남인강 홈피·유튜브 채널 중계…이만기 유웨이 교육평가연구소장 대학별 전형·평가기준 설명

[아시아경제 박종일 기자] 강남구(구청장 정순균) 인터넷수능방송(이하 강남인강)이 온택트(Ontact) 시대를 맞아 24일 오후 7시 유명 입시전문가를 초청한 ‘2020 수시전형 Live 입시설명회’를 개최한다.

이번 입시설명회에서는 이만기 유웨이 교육평가연구소장이 학생부종합전형·논술전형·적성고시 등 대학별 전형과 평가기준에 대한 정보를 제공, 누구나 회원가입 없이 강남인강 홈페이지와 유튜브 강남인강 채널을 통해 시청할 수 있다.

사전녹화 된 설명회가 끝난 후에는 실시간 채팅을 통해 올해 수시전형에 대해 자유롭게 질문을 하고 답변을 받을 수 있다.

앞서 강남구는 학사일정 변동에 따른 불안감을 해소하기 위해 지난 5월 1차에 이어 6월 2차 비대면 입시설명회를 열고, 고교생과 학부모를 대상으로 입시 전략 및 학습법 등을 소개한 바 있다.

이미화 교육지원과장은 “교육 분야에서도 ‘온택트 리더’로서 앞서가는 비대면 온라인 행정서비스를 구축, 수험생과 학부모들에게 입시전략 수립에 필요한 맞춤형 진학정보를 제공하는데 힘쓰겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr