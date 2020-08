성우 윤소라, '서민 빌라촌 아이들' 발언 논란…해명에도 여론 싸늘

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 성우 윤소라가 '서민 빌라촌 아이들'이라는 단어를 사용해 여론의 뭇매를 맞고 있다.

윤소라는 지난 20일 자신의 트위터에 "오늘도 우리 아파트 놀이터는 주변 서민 빌라촌 아이들이 몰려와 마스크도 없이 뛰어놀고 있다. 얘들아, 마스크 써"라는 글을 올렸다.

이 글을 접한 네티즌들은 "서민 비하 발언"이라며 불쾌감을 드러냈고, 다음날 포털사이트 실시간 검색어에 1위에 '윤소라'가 오르는 등 논란이 되고 있다.

네티즌의 비판의 목소리가 높아지자 윤소라는 "마스크 없이 노는 아이들 걱정돼서 한 말"이라고 해명했다.

윤소라는"아이들이 뛰어 노느라 마스크를 안 쓴다. 대체 무슨 오해들을 하시는지. 걱정이 되어 쓴 것"이라며 "어린 아이들이 마스크 없이 노니까 행여 감염될까봐"라고 주장했지만 여론의 반응은 싸늘했다.

비난이 이어지자 윤소라는 결국 SNS를 비공개로 전환했다.

한편, 1982년 MBC 8기 공채 성우로 데뷔한 윤소라는 '마법 천자문' '명탐정 코난' 등 유명 애니메이션에 출연했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr