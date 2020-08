[아시아경제 영남취재본부 이영욱 기자] 한국도로공사 경부고속도로 서울방향 칠곡주유소는 화물차 고객에게 생수와 아이스컵을 선물하는 여름 이벤트를 마련하고 있다고 21일 밝혔다.

서울방향 칠곡주유소는 제빙기를 이용한 아이스컵과 함께 생수를 재고 소진 시까지 무료로 제공하고 있다.

허준혁 주유소 소장은 "무더운 여름 조금이나마 시원하게 안전운행하시길 바라는 마음에서 이번 행사를 마련했다"면서 "앞으로도 최상의 서비스와 더불어 고객들의 사랑에 보답을 드릴 수 있는 주유소를 만들기 위해 노력하겠다"고 전했다.

