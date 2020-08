"'3선'하면 코로나 면역 생기냐?" 진중권, 김문수에 일침

[아시아경제 강주희 인턴기자] 진중권 전 동양대 교수가 20일 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 검사를 위한 경찰의 동행 요청을 거부하고 "내가 국회의원을 세 번 했어" 등의 발언을 한 김문수 전 경기지사에 "'3선' 하면 코로나 면역이 생기냐"며 일침을 가했다.

진 전 교수는 이날 자신의 페이스북에 김 전 지사 관련 기사를 공유하며 "경찰에서 당신(김 전 지사)의 건강을 챙겨주려고 그러는 게 아니라 당신으로 인해 발생할 감염의 위험으로부터 국민을 지키려는 것"이라고 지적했다.

이어 "정치에 환장하면 사람이 이 지경이 되는 것"이라며 "광신에 빠져 있다 보니 코로나 예방조치를 엉뚱하게 정치적 탄압으로 착각하게 되는 것"이라고 비판했다.

그러면서 "저분, 지금 머리로는 자기가 국가권력에 저항하는 민주화 투쟁한다고 생각하고 있을 것"이라고 비꼬았다.

앞서 김 전 지사는 지난 16일 서울 영등포구 국회의사당역 승강장에서 경찰관들이 코로나19 검사를 위해 동행을 제한하자 이를 거부하고, 호통을 치는 등 실랑이를 벌였다.

이 과정에서 김 전 지사는 "내가 김문수인데 왜 가자고 그러냐. 사람을 뭐로 보고 말이야", "언제부터 대한민국 경찰이 남의 건강까지 신경 썼느냐","내가 국회의원을 세 번 했어" 등의 말을 해 '갑질'이라는 비판이 이어지고 있다.

