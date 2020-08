'집이 14채라는' 백군기 용인시장 "아들과 공동소유 1채 뿐"

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 백군기 용인시장이 자신의 집이 14채라는 경제정의실천시민연합 발표에 대해 본인 소유의 집은 반채라며 해명하고 나섰다.

백 시장은 20일 발표한 해명서를 통해 "제 재산과 관련해서 매번 똑같은 해명에도 불구하고 집이 14채가 있다는 발표(보도)가 나와서 다시 한번 말씀드린다"며 운을 뗐다.

그는 이어 "경실련에서 거론한 서울 용산구 한남동 주택은 저희 집사람이 저와 재혼하기 전인 1995년 전 남편과 사별하고 유산으로 받은 대지에 1남1녀를 양육하고자 기존 집을 헐고 지은 연립주택 1채"라고 설명했다.

그러면서 "약 10평 전후의 소형 원룸 13개가 있는 1동의 연립주택이 13채로 둔갑한 이 주택은 현재 집사람과 집사람 소생 아들이 각각 2/3, 1/3 공동 소유하고 있다"며 "장성한 자녀가 사실상 재산권을 행사하고 있다"고 전했다.

백 시장은 나아가 "실제로 제가 소유한 주택은 사별한 부인과 공동으로 소유했다가 부인 지분을 상속받은 아들과 공동 소유하고 있는 아파트 반 채가 전부"라며 "서로 불치의 병으로 사별해서 2008년 말 재혼한 부부이지만 저희는 서로의 재산에 대해 일절 관여하지도 않고 있고 제 취임 이래 해마다 거론되는 이 문제로 저의 아내는 저를 힘들게 한다고 많이 괴로워하고 있다"고 안타까움을 토로했다.

특히 "저는 40여 년 간 군 생활로 4성 장군에 국회의원까지 했지만 집이 반 채라는 것에 대해 한 번도 부끄러운 적이 없다"며 "매번 왜곡된 발표, 보도에 의해 저희 부부는 이미 깊은 상처를 받고 있다"고 덧붙였다.

백 시장은 "그러나 이 또한 용인시장으로서, 한 가정의 가장으로서 온전히 제가 감내해야 할 일이라 생각하고 있다"며 "앞으로도 저는 용인시장으로서 110만 용인시민이 저에게 부여한 책무인 '사람중심 새로운 용인'을 만드는데 최선을 다하겠다"고 약속했다.

