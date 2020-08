젠큐릭스, 美와 FDA 승인 코로나19 진단키트 첫 공급계약 체결

[아시아경제 유현석 기자] 젠큐릭스 젠큐릭스 229000 | 코스닥 증권정보 현재가 26,750 전일대비 6,150 등락률 +29.85% 거래량 4,844,213 전일가 20,600 2020.08.20 13:45 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 젠큐릭스, 코로나19 진단키트 식약처 수출허가 획득에 강세젠큐릭스 "엔젠바이오, 상장 예비심사 청구…연내 기술특례 상장"[e공시 눈에 띄네] 코스닥-2일 close 는 미국 유타주에 위치한 ‘프로제니터MDX(Progenitor MDX)'와 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 진단키트 공급계약을 체결했다고 20일 밝혔다. 이는 미국에서 수주한 첫 계약으로 초도 물량은 3600만원 규모다.

회사 측은 "진단키트 수요가 가장 높은 미국에서의 첫 계약은 후속적인 매출 확장을 위한 중요한 출발점”이라며 “초도 물량 공급에 이어 추가 공급계약 체결을 위해 노력할 것"이라고 밝혔다.

젠큐릭스가 개발한 ‘진프로 코비드19 진단키트(GenePro SARS-CoV-2 Test)’는 지난 6월 미국 식품의약국(FDA)의 긴급사용승인을 획득한 제품이다. 세계보건기구(WHO) 가이드라인에 따라 코로나19 감염 여부를 진단하는 유전자 증폭(RT-PCR) 분자진단 방식을 기반으로 한다.

대부분의 기존 진단키트는 한번에 96개의 샘플을 검사하는 반면 젠큐릭스 제품은 한번에 384개의 샘플 검사가 가능해 확진자 증가로 진단 수요가 급증하는 상황에서 탁월한 경쟁력을 보유하고 있다. 특히 여러 종류의 코로나 바이러스 가운데 코로나19 바이러스의 염기 서열에 대한 민감도와 특이도가 높다는 강점이 있다.

젠큐릭스는 코로나19 분자진단키트와 항체진단키트로 포트폴리오를 다각화해 경쟁력을 높인다는 전략이다. 젠큐릭스는 지난 14일 식품의약품안전처로부터 항체진단 방식의 신속진단키트 ’진프로 코비드19 아이지지/아이지엠(GenePro COVID-19 IgG/IgM Test)’에 대해 수출허가를 승인받았다.

젠큐릭스 관계자는 “코로나19 확진자가 가장 많은 미국 시장에 대량 검사가 가능한 키트를 차질 없이 공급해 바이러스 확산 방지에 기여할 수 있도록 힘쓰겠다”라며 “올해는 진단 사업에서 축적한 기술력 및 사업 노하우로 수익성을 개선하고 다양한 성과를 창출하는 원년이 될 것”이라고 말했다.

이어 “올해 유방암 예후진단키트 진스웰BCT에 대한 혁신의료기술평가 승인 후 실손보험이 적용되면 더욱 큰 폭의 실적 성장이 기대된다”고 강조했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr