[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 20일 경기도청에서 열린 '대도민 긴급호소'를 통해 코로나19 2차 확산이 본격 시작됐다며 도내 연수 교육시설 등을 생활 치료시설로 전환하는데 각종 기관들이 도움을 달라고 촉구했다.

또 경기도 의료지원단 활동에 참여할 의사와 간호사 등 의료 전문 인력들의 동참과 중증환자에 대한 가용병실 확보에 관련 기관들이 적극 협조에 달라고 요청했다.

