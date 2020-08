민앤지 "바이오일레븐 ‘드시모네’ 중국 진출 본격화…알리바바 티몰 입점"

[아시아경제 유현석 기자] IT서비스 기업 민앤지는 종속회사 바이오일레븐이 중국 최대 전자상거래 기업 ‘알리바바’가 운영하는 ‘티몰 글로벌(Tmall global)’에 고함량 프로바이오틱스 브랜드 ‘드시모네’의 단독 플래그십 스토어를 오픈한다고 20일 밝혔다. 이와 함께 홍콩 ‘에이치케이티비몰(HKTVmall)’에 입점하는 등 중국 건강기능식품 시장에 본격적으로 진출한다.

올해 민앤지는 종속사와의 사업 시너지를 확대하고 자체 모빌리티 앱 플랫폼을 새롭게 선보이는 등 미래 성장동력 발굴에 총력을 가하고 있다. 이를 위해 지난 4월에는 관계사 바이오일레븐을 주요 종속회사로 편입했다. 프로바이오틱스 브랜드 ‘드시모네’의 유통 및 마케팅 채널 확장 등 다양한 영역에서 협력을 강화하고 있다. 이외에도 바이오일레븐이 보유하고 있는 마이크로바이옴 원천 기술력과 민앤지의 IT 서비스 노하우를 융합한 바이오테크 분야로의 진출도 계획하고 있다.

바이오일레븐은 현재 알리바바 그룹이 위치한 중국 항저우에 직영 사무소 설립했다. 징동닷컴(JD.COM), 넷이즈 카올라, 브이아이피닷컴(VIP.COM) 등 거대 모바일 플랫폼을 중심으로 판매처 확대를 준비 중이다. 프로바이오틱스 ‘드시모네’를 시작으로 향후 코스메틱 브랜드 ‘바유(Ba.U)’ 등 판매 제품군도 다각화할 방침이다.

민앤지 관계자는 “바이오일레븐 종속회사 편입에 따른 연결 시너지는 이제 시작 단계로, 하반기 더욱 가시적인 성과를 거둘 수 있을 것으로 기대한다”며 “민앤지는 앞으로도 여러 종속사와의 협력을 토대로 미래 먹거리 창출을 위한 다양한 사업 전략을 전개할 것”이라고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr