[아시아경제 김봉주 인턴기자] 그룹 소녀시대 태연이 동안 비주얼을 자랑했다.

19일 태연은 자신의 인스타그램과 스토리를 통해 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진과 동영상을 올렸다.

영상 속 태연은 반묶음 헤어스타일로 카메라를 응시하고 있다.

특히 태연은 턱을 손에 괸 채 눈을 떴다 감았다하며 사랑스러운 비주얼을 자랑했다.

또 함께 공개된 사진에서 태연은 흰 티셔츠와 검정색 바지를 입고 청순하면서도 귀여운 매력을 뽐냈다.

1989년생으로 올해 32살이 된 태연의 동안 비주얼에 누리꾼들은 "30대가 아니라 10대 같다", "얼마나 더 예뻐질 건가요", "동안의 정석" 등의 반응을 보였다.

한편, 태연은 지난 5월 신곡 'Happy'를 발표했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr