[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 더불어민주당 전남도당은 19일 전남 무안군 남악 복합주민센터에서 상무위원회를 열어 김승남 의원(전남 고흥·보성·장흥·강진)을 위원장으로 선출했다.

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 대의원 대회 대신에 상무위원회 형식으로 치러졌다.

김승남 위원장은 “문재인 정부를 성공시키고 재집권의 길로 가기 위해 50만 전남 당원들과 함께 선봉에 서겠다”며 “지역위원회 활동을 적극적으로 지원하고 청년·여성 당원 중 좋은 인재 발굴에도 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr