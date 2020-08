[아시아경제 호남취재본부 김 현 기자] 해남경찰서는 19일 경찰서 과·계장과 직원들이 참석한 가운데 제75대 문병조 경찰서장의 취임식을 개최했다고 밝혔다.

이날 취임식은 코로나19 확산 우려로 인해 참석자를 최소화해 진행됐다.

문병조 신임 해남경찰서장은 1998년 경찰간부후보 제46기로 경찰에 입문해 광주청 생활질서계장, 생활안전계장, 생활안전과장을 거쳐 해남경찰서장으로 부임했다.

신임 문병조 서장은 “지역주민이 안심하고 생활할 수 있는 해남을 만들기 위해 각자의 자리에서 최선을 다해 줄 것”을 당부하며 “서로 존중하고 배려하는 건강한 조직문화를 만들어나가는데 노력하겠다”고 말했다.

