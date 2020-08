조달청 등록 ‘융·복합상품’ 1년간 200억원 공급실적

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 조달청은 지난해 융복합상품 구매 담당관실을 벤처형 조직으로 신설한 후 1년 만에 200억원 규모의 융복합상품 공급실적을 올렸다고 18일 밝혔다.

융복합상품 구매 담당관실은 행정안전부에서 아이디어를 공모해 선정한 벤처형 조직으로 행정수요 예측, 성과달성 여부가 불명확한 반면 성과달성 때는 국민 편의성을 높이는 도전적 과제를 추진하는 역할을 한다.

같은 맥락에서 융복합상품 구매 담당관실은 기존 물품목록 분류체계(UNSPSC)로 물품목록 등록이 곤란해 조달시장 진입이 어려웠던 융·복합 상품이 공공조달시장에 원활하게 진입할 수 있도록 도왔다.

융복합상품을 물품목록 분류체계에서 사용하지 않는 99군으로 별도 분류해 해당 물품이 신속하게 등록될 수 있게 하고 제조등록 기준을 구성품 중 하나 이상만 제조하면 입찰에 참여할 수 있게 완화하는 방식이다.

이 결과 이달 현재 조달청은 27개 품명에 225개 품목을 융·복합 상품으로 등록했다. 특히 LED형 유리영상 표출 시스템 등 14개 상품이 공공시장에서 200억원 상당의 공급실적을 올렸다.

정무경 조달청장은 “조달청은 앞으로 혁신조달 정책 추진의 일환으로 융·복합 상품 등 신상품이 공공조달시장 진입을 통해 판로를 확보할 수 있도록 적극 지원할 것”이라고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr