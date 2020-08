'복면가왕' 다이버=티아라 메인 보컬 소연...솔로와 연기자 병행 중

[아시아경제 강혜수 기자] 16일 오후 방송된 MBC '복면가왕' 다이버의 정체는 티아라 메인보컬 소연이었다.

이날 '복면가왕'은 장미여사의 5연승에 도전하는 복면가수들의 2라운드 무대가 펼쳐졌다. 첫 대결은 다이버와 처녀귀신이었다. 다이버는 윤하의 '기다리다'를, 처녀귀신은 박진영의 '음음음'을 선곡했다.

이 무대는 처녀귀신이 판정단의 선택을 받아 3라운드에 진출했다. 이어 밝혀진 다이버의 정체는 티아라 메인 보컬이자 최근 솔로로 활동을 시작한 소연이었다.

판정단의 이보람은 가면을 벗기 전부터 소연을 알아봤고, 정체가 밝혀지자 눈시울을 붉히며 반가움을 드러냈다. 소연도 고개를 끄덕이며 감동받은 표정이었다.

소연은 "내일이 티아라 데뷔 11주년이다. 너무 떨리는 무대였다"고 무대에 오른 소감을 전했다.

MBC 음악 예능프로그램 '복면가왕'은 매주 일요일 오후 6시 20분에 방송된다.

