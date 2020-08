'전참시' 고은아 "유튜브채널 정산 담당 미르, 수익 투명함 강조"

[아시아경제 박희은 인턴기자] 고은아가 친언니 방효선, 동생 미르와 함께 운영 중인 유튜브 수익 배분에 대해 언급했다.

15일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'에서 고은아(본명 방효진)의 친언니 방효선 매니저와 동생 미르(본명 방철용) 대표의 일상이 공개됐다.

고은아는 방에서 나온 미르에게 "대표님 곧 월급날이에요"라며 굽신거렸다. 그들이 아부하는 이유는 유튜브 정산일이 다가오고 있기 때문이었다.

이에 대해 친언니이자 매니저인 방효선 씨는 "미르가 유튜브 정산을 담당한다. 정산 비율이 매번 다르기 때문에 월급날이 오면 넙죽 엎드린다. 근데 그때뿐"이라고 설명했다.

유튜브 수익 배분에 있어 고은아는 "남동생 미르가 늘 강조하는 게 있다. 수익이 투명해야 한다는 것. 내역을 매번 보여준다"고 전했다.

이어 "아직까지 언니보다 수익이 높다. 각 회차 활약상에 따라 다른 것도 있다"면서 "언니가 생활비가 모자라면 다음 월급에 몰아주기도 한다"고 덧붙였다.

방효선은 고은아의 성격에 대해서는 "해달라는 거 다 해주고 원하는 거 다 해준다. 아닌 척하면서 다 해준다"고 동생에 대한 애정을 드러냈다.

