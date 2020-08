이재정교육감 "현 코로나 상황 심각"…적극적인 방역수칙 준수 당부

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재정 경기도교육감이 "현 코로나19 상황은 외출을 자제해야 할 정도로 심각한 상황"이라며 학생과 학부모들의 적극적인 방역수칙 준수를 당부했다.

이 교육감은 15일 수원 장안구 경기교육청 남부청사에서 코로나19 확산에 따른 긴급 대책회의를 주재했다.

이 교육감은 이 자리에서 "지금 상황은 학교와 각 가정의 학부모님들께서 2주 동안 학생들의 외출을 금지해야 할 정도로 심각하다"면서 "앞으로 2주 동안 종교시설, pc방, 코인 노래방 등 다중이용시설 자제가 꼭 필요하다"고 당부했다.

이날 회의는 최근 용인을 비롯해 양평, 여주 등지에서 코로나19 확진자가 증가하고, 정부가 15일 사회적 거리두기를 2단계로 상향 조정함에 따라 교육청 대응 체제를 점검하고 학생 보호 대책을 마련하기 위해 개최됐다.

경기교육청은 먼저 학생의 안전을 확보하기 위해 용인과 양평 등 코로나19 확진자가 급증하는 지역 내 학교에 대해 2주 간 온라인 수업으로 전환하는 방안을 교육부와 협의하기로 했다.

앞서 경기교육청은 도내 교직원과 학생들에게 2주 동안 외출을 자제하고 종교시설을 포함한 다중이용시설 이용을 금지해 달라는 문자메시지를 발송했다.

