[포토]채현일 영등포구청장, 민주평화통일자문회의 격려품 전달받아

[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 10일 오후 민주평화통일자문회의 사무실에서 영등포구협의회 임원진 10여 명과 함께 코로나19 대응인력 격려품 전달식에 참석했다.

이 날 민주평통으로부터 받은 쿨링스카프와 식품류 등 격려품은 자가격리자 생활폐기물, 집중호우 잔해물 수거 등 현장에서 고생하는 공무관과 청소과 관계자에게 전달될 예정이다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr