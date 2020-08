전북은행과 전국은행연합회가 함께하는 청소년 금융 및 진로 뮤지컬 실시

[아시아경제 호남취재본부 김태인 기자] JB금융그룹 전북은행(은행장 임용택)은 10일 군산동산중학교 강당에서 1학년 학생 전체 153명을 대상으로 금융뮤지컬 ‘U-turn 유턴’을 실시했다고 밝혔다.

전국은행연합회에서 주관하는 금융뮤지컬 ‘U-turn 유턴’은 금융권과 연계하여 선정된 중학교에 찾아가 학생들의 눈높이에 맞춘 금융지식·진로 관련 내용을 춤과 노래가 어우러진 뮤지컬로 공연하여 금융 역량을 높이고 금융권 진로를 탐색할 수 있는 기회를 제공하는 프로그램이다.

이번 공연은 저축과 합리적인 소비, 금융사기 예방 등을 포함한 실생활과 관련된 금융 지식 및 청소년들이 선호하는 직업과 금융권 직업 등 다양한 직업을 소개하고 진로를 준비하는 과정의 중요성과 소중함을 춤과 노래로 흥미롭게 진행하여 학생들에게 큰 호응을 얻었다.

뮤지컬을 관람한 1학년 김모 학생은 “학교에서 재미있는 뮤지컬을 볼 수 있어 좋았다”며 “어려운 금융과 다양한 직업들을 춤과 노래로 접하니 훨씬 알아듣기 쉬웠고 집중이 잘 됐다”고 말했다.

정성환 교장은 “지방의 소도시에 있는 우리 학생들한테 아주 좋은 경험이었으며, 청소년들에게 올바른 금융생활을 실천하고 꾸준히 미래를 준비하는 것의 중요성을 알려줘 웃음과 감동이 있는 공연이었다”며 “학생들에게 소중한 경험을 선물해준 전북은행에 감사하다”고 전했다.

