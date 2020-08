'한 목소리'내는 통합·국민 "태양광 발전, 산사태와 연관성 의심해야"

[아시아경제 이지은 기자, 임춘한 기자] 미래통합당과 국민의당 등 범야권이 수해로 인한 산사태와 태양광 발전시설의 연관성에 대한 의혹을 제기하고 나섰다. 태양광 발전시설이 산의 홍수조절기능을 약화시켜 산사태를 유발하는 요인으로 작용했다는 것.

김종인 미래통합당 비상대책위원장은 10일 오전 국회에서 열린 비대위 회의에서 "수해로 큰 고통을 겪는 분들께 깊은 위로의 말씀을 드린다"며 "정부는 수해지역에 특별재난지역을 선포해 수해민 구호와 피해복구가 조속히 이뤄질수 있도록 최선의 노력을 다해달라"고 말했다. 이날 통합당 비대위 백드롭(배경 현수막)으로는 "지금 우리가 할 일은 국민의 피해를 최소화하는 일입니다"라는 글귀가 걸렸다.

그는 "최근 집중호우와 함께 산사태가 많이 발생한다는데 태양광 발전 시설의 난개발 지적도 나오는 실정"이라며 "이번 수해 복구에 만전을 기함과 동시에 다시는 이와 같은 수해, 재난이 나지 않도록 만전(의 준비를) 갖춰주기 바란다"고 강조했다.

안철수 국민의당 대표도 이날 최고위 회의에서 "전국을 뒤덮어가고 있는 태양광발전시설과 이번 산사태 등 수해와의 연관성에 대해서 감사원 감사를 바로 실시해야 한다"며 "전문가들에 따르면 산이면 산마다, 골이면 골마다 온 나라를 파헤쳐 만든 흉물스러운 태양광 시설은 자연적인 홍수 조절기능을 마비시켰다고 한다"고 지적했다.

그는 "결과적으로 지반이 약해져 곳곳에서 산사태가 났고, 쓸려 내려온 토사가 수많은 마을을 덮치고 인명피해를 초래한 것"이라며 "인허가 과정에서 비리 의혹도 날로 커지고 있다"고 말했다.

안 대표는 "지금 계획되어 있는 태양광 시설 설치는 전면 보류하고, 태양광 시설의 인허가 과정에서의 문제점 그리고 수해 피해와의 연관성을 밝히는 즉각적인 감사원 감사를 시행해야 한다"며 "이번 달 예정된 국회 결산임시회에서 여야가 의결해 줄 것을 제안한다"고 지적했다. 범야권 공동의 태양광 비리·수해피해 국정조사 실시도 추진하겠다고 강조했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr임춘한 기자 choon@asiae.co.kr