경기경제과학원, 연구개발사업 담당자 온라인 설명회 개최

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도경제과학진흥원이 연구개발사업 조사분석 온라인 설명회를 개최한다.

경기경제과학원은 도내 연구개발사업 조사 대상 전담기관 담당자들을 대상으로 조사의 필요성과 방법, 절차 등을 공유해 조사 참여율과 자료의 신뢰도를 높이기 위해 이달 10일부터 28일까지 '연구개발사업 조사분석 온라인 설명회'를 개최한다고 밝혔다.

올해 조사ㆍ분석 사업대상은 총 93곳으로 경기도와 도 사업소, 공공기관 등 42개 기관이다.

도내 연구개발사업 담당자들은 경기도과학기술정보서비스 홈페이지(http://gtis.gbsa.or.kr)에 연구개발사업의 과제정보와 성과정보를 입력해야 한다.

입력된 데이터는 검증과정을 거쳐 '경기도 연구개발사업 조사분석 보고서'로 발간된다.

김기준 경기경제과학원장은 "데이터의 가치가 점차 확대되는 시대에 연구개발사업 자료는 각종 정책 개발뿐만 아니라 새로운 비즈니스를 창출하는 중요한 밑거름이 된다"며 데이터 수집의 중요성을 강조했다.

