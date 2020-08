제천 청풍호서 여성 시신 발견…단양 일가족 실종자 추정

[아시아경제 강주희 인턴기자] 충북 제천 청풍호 인근에서 단양에서 실종된 것으로 추정되는 여성 시신이 발견됐다.

충북소방본부는 9일 오후 5시48분께 청풍호 일대에서 수색 작업을 하던 중 여성 시신 한 구를 발견했다고 밝혔다. 시신은 단양군 어상천면 심곡리에서 급류에 휩쓸려 실종된 A(72)씨로 추정된다.

A씨는 지난 2일 밭의 배수로 물길을 내던 중 오전 11시56분께 급류에 휩쓸려 실종된 것으로 전해졌다.

시신이 발견된 지점은 실종된 곳에서 30여㎞가 떨어진 곳인 것으로 조사됐다.

A씨를 구하려던 딸(49)과 사위(54)도 물에 뛰어들었다가 함께 실종됐으며, 사위는 지난 6일 실종 지점에서 11㎞ 떨어진 단양군 남한강 도담삼봉 인근 도전교 아래에서 숨진 채 발견됐다.

남은 실종자 한 명은 여전히 수색중인 것으로 전해졌다.

경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

강주희 인턴기자 kjh818@asiae.co.kr