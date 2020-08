[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 학교폭력 대응역량 강화를 위해 '학교폭력 사안처리' 동영상을 제작해 배포한다.

이번 동영상은 학교폭력 전담기구 운영 방법, 학교폭력대책심의위원회 위원장의 역할과 심의ㆍ의결 때 주의사항 등을 담고 있다.

김인욱 경기교육청 학생생활인권과장은 "이번 동영상을 활용해 현장에서 학교폭력 사안 처리 전문성과 공정성을 높일 수 있기를 기대한다"며 "앞으로도 경기교육청은 안전한 학교에서 학생들이 행복하게 배우고 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 강조했다.

경기교육청은 교육지원청별로 진행하는 학교폭력대책심의위원회 위원, 학교폭력 전담기구 구성원 대상 연수에 강사 인력을 지원하고 있다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr