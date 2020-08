GS샵, '원더브라' 세트 신상품 50% 할인 판매

2020 원더데이 특집방송

9일 하루 4차례 TV 판매

[아시아경제 차민영 기자] GS샵은 오는 9일 언더웨어 브랜드 ‘원더브라’의 세트상품을 50% 할인 판매하는 ‘2020 원더데이’ 특집 방송을 실시한다고 7일 밝혔다.

이번 특집방송은 오전 11시15분, 오후 4시10분, 6시20분, 10시40분 총 4번에 걸쳐 진행된다. 모바일라이브 방송을 통해서도 저녁 8시에 만나볼 수 있다.

판매하는 ‘원더브라 와이어프리 더블업 에디션 세트’는 브라, 팬티 4세트와 ‘시크릿팬티’ 3종으로 구성돼 있다. 노와이어로 불편함은 없애고 원더브라만의 노하우를 담은 ‘원더겔’로 자연스러운 볼륨감은 살렸다. 흡한속건 기능성 소재를 사용해 여름철 쾌적한 착용감을 느낄 수 있다.

기존 판매가격 16만9000원에서 50% 할인된 8만4500원에 판매하며, TV홈쇼핑뿐 아니라 GS샵 앱을 통해서도 9일 하루 동안 같은 가격으로 구입할 수 있다. 총 40명을 추첨해 순금 1돈을 증정하는 이벤트도 진행한다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr