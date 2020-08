클로란, 손상된 헤어 '결개선템'·베네피트, '선케어 데일리로션'

[컬처&라이프부 최정화 기자] 헤어케어 브랜드 '클로란'이 손상된 모발의 결을 살려주는 '쿠푸아수 버터’ 3종(샴푸, 트리트먼트, 헤어밤)을 새롭게 선보인다. 메이크업 브랜드 '베네피트'가 피부 컨디션을 개선해 주고, 자외선 차단 기능까지 갖춘 데일리 로션 ‘웨이트리스 모이스처페이스 모이스처라이저를 출시해 눈길을 끈다.

클로란, ‘쿠푸아수 버터 라인’ 3종 출시

유럽 No.1 헤어케어 클로란(KLORANE)이 손상된 모발의 빛과 결을 케어해주는 ‘쿠푸아수 버터’ 3종을 출시했다.

새롭게 선보이는 클로란 ‘쿠푸아수 버터’ 라인은 시어버터 보다 1.5배 강력한 영양력1을 지닌 쿠푸아수 버터가 함유돼 손상된 모발을 집중 케어하는 제품이다. 제품에 함유된 쿠푸아수는 아마존에서 서식하는 열매로 수분과 영양 공급이 우수하다고 알려져 있다. 이에 클로란은 자체적인 엄격한 시스템을 통해 쿠푸아수 품종을 선정, 재배, 수확하여 친환경적으로 쿠푸아수 버터를 추출해 제품에 적용했다.

클로란 ‘쿠푸아수 버터’ 3종은 다음과 같이 구성됐다. ‘쿠푸아수 버터 리페어 샴푸’는 약산성 pH로 순한 세정이 가능하며, 물에 자연분해 되는 환경 친화적인 포뮬러가 특징이다. 또한, 크리미한 텍스처가 모발 속부터 깊은 영양을 충전해 손상된 머릿결에 부드러움을 선사한다. 워시오프 타입의 데일리 트리트먼트 ‘쿠푸아수 버터 리페어 트리트먼트’는 쿠푸아수 버터의 깊은 영양과 보습력이 연약해진 두피와 모발을 더블 케어해주어 건강한2 헤어로 가꿔준다. ‘쿠푸아수 버터 인텐시브 밤’은 샴푸에 비해 쿠푸아수 버터가 50배3 더 함량된 고영양 리브인 타입의 스페셜 트리트먼트다. 이 제품은 너리싱 밤, 스타일링 크림, 슬리핑 마스크 팩으로 사용할 수 있는 3 in 1 멀티 제품으로, 잦은 시술과 고데기로 손상된 모발에 영양 보습과 윤광 효과를 제공한다.

베네피트 NEW ‘웨이트리스 모이스처 페이스 모이스처라이저’ 출시

글로벌 메이크업 브랜드 베네피트(benefit)에서 24시간 데일리 뷰티 모이스처라이저 ‘웨이트리스 모이스처페이스 모이스처라이저 (Weightless Moisture Face Moisturizer)’를 출시했다.

신제품 ‘웨이트리스 모이스처 페이스 모이스처라이저’는 가볍고 산뜻한 텍스처로 끈적임 없이 빠르게 흡수되며 수박, 사과, 렌즈콩 추출물로 구성된 수분 복합체가 24시간 피부 속 수분을 채우고 유지시켜준다. 또한 동백나무씨오일에 함유된 항산화 성분과 비타민 성분이 풍부한 보습과 영양 공급은 물론 지친 피부에 생기를 부여해 주는 것이 특징이다. 뿐만 아니라 유수분 밸런싱을 도와 메이크업 전 피부 컨디션을 개선해주며, SPF 15 PA++의 생활 자외선 차단 기능까지 포함돼 누구나 매일 부담 없이 사용하기 좋은 제품이다.

최정화 기자 (라이킷팀) choijh@asiae.co.kr