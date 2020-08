金거래소, 30초만에 언택트로 금반지 감정 '금방금방' 출시

한국금거래소디지털에셋, 금거래 플랫폼 '센골드' 이은 서비스

사진으로 금 가격감정 후 시세에 따라 판매 가능

귀금속 거래 가능한 '쥬얼리 재테크' 서비스 예고

[아시아경제 임정수 기자] 아이티센그룹 계열의 ㈜한국금거래소디지털에셋이 30초 만에 금반지, 금목걸이 등의 가격 감정이 가능한 비대면 금은방 애플리케이션(APP) '금방금방' 서비스를 이날부터 시작한다고 4일 밝혔다.

한국금거래소디지털에셋은 모바일 앱으로 금과 은 등에 투자할 수 있는 소액 생활투자 서비스 '센골드'로 시장의 반향을 일으켰다. 금방금방은 돌반지, 끊어진 반지, 하나뿐인 귀걸이 등 모든 종류의 금제품을 소비자가 몇 번의 터치만으로 간단히 가격을 감정할 수 있고, 실시간 금 시세에 따라 판매할 수 있도록 만든 앱 서비스다.

한국금거래소에 따르면 최근 코로나19의 재확산과 글로벌 경기 불확실성 등으로 금 시세가 연일 가파르게 오르면서 가정에서 보관하던 돌반지 등을 판매하려고 가격을 확인하려는 발길이 이어지고 있다. 금거래소 관계자는 "지난 6월 한 달간 개인이 판매한 반지, 목걸이 등의 양은 지난해 같은 기간보다 50% 이상 증가했다"면서 "향후 금 시세가 상승하면 거래량은 더욱 증가할 것"이라고 전망했다.

김종인 한국금거래소디지털에셋 대표는 "금은방 등의 매장에서 금제품 판매 경험이 있는 소비자는 대부분 적절한 가격 감정을 받지 못했다고 생각한다"면서 "이는 귀금속 거래에 대한 정보의 비대칭성이 커 일반 소비자가 아닌 공급자 중심의 시장이 형성돼 있기 때문"이라고 분석했다. 그는 "기대보다 낮은 가격으로 인한 실망, 가격 비교를 위한 2~3곳 매장 방문의 번거로움, 소비자가 느끼는 심리적인 위축감 등 다양한 애로점을 해결하기 위해 고객 관점에서 서비스 혁신을 고민한 결과, 금방금방을 출시하게 됐다"고 말했다.

금방금방은 앞으로 소비자의 금제품을 디지털 금으로 교환할 수 있도록, 금시세의 변화에 따른 가치상승 효과도 기대할 수 있는 '쥬얼리 재테크' 서비스를 오픈할 계획이다. 특히 쥬얼리 제품 사진 한장만으로 제품의 종류, 품위(24K, 18K, 14K), 중량까지 식별해 가격감정을 받을 수 있도록 인공지능(AI) 기술과 쥬얼리 빅데이터(BigData)를 활용한 서비스도 출시한다.

김 대표는 "소액 생활투자 서비스인 '센골드'처럼 실반지 하나라도 자산으로서 평가되고 가치를 인정받을 수 있도록 '금방금방' 서비스를 계속 고도화시켜 나갈 계획"이라며 "소비자는 24시간 어디서나 30초면 간편하게 가격감정을 해 볼 수 있어, 편리한 고객경험을 제공할 것"이라고 말했다.

