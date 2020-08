코로나19에 맨해튼 명품상점가 임대료 9년만에 최저

[아시아경제 권재희 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대유행 여파로 미국 대형 백화점들이 줄줄이 파산선언을 하는 가운데 뉴욕 맨해튼 명품 상점가의 점포 임대료도 9년만의 최저수준으로 급락했다.

2일(현지시간) 글로벌 부동산 서비스업체 CBRE에 따르면 맨해튼에서 명품브랜드가 밀집해있는 16개 주요 상점가의 2분기 평균 희망 임대료는 전년 동기대비 11.3% 하락한 평방피트당 688달러로 나타났다. 이는 11분기 연속 하락세다.

맨해튼 주요 상점가의 임대료가 평방피트당 700달러 이하로 떨어진 건 2011년 이후 처음이다.

임대료가 가장 크게 떨어진 곳은 소호 인근 프린스 스트리트로 평방피트당 437달러를 기록했다. 이는 전년 동기대비 37.5% 떨어진 수준이다.

매디슨 애비뉴의 57번가부터 72번가 사이 상점가 임대료도 평방피트당 882달러로 전년동기대비 15.3% 내렸다.

최고급 명품 브랜드가 몰려있는 5번가의 플라자 디스트릭트 임대료는 평방피트당 3000달러로 전년 동기와 같은 수준이지만, 4.8%로 소폭 하락했다.

맨해튼 16개 주요 상점가의 1층 임대건물도 235개로 이전 최고 기록인 2013년의 230개를 넘어섰다.

이는 코로나19로 인한 여행수요 급감과 소비급락이 영향을 미친 것으로 풀이된다.

보스턴컨설팅그룹에 따르면 올해 세계 명품 판매는 29% 하락할 것으로 예상된다.

맨해튼 명품상점가가 코로나19로 인한 소비감소로 직격탄을 맞고있다며 임차료를 지불하지 않는 경우도 늘어나 소송도 증가하고 있다고 CNBC가 보도했다.

