[아시아경제 유병돈 기자] 엔터메이트 엔터메이트 206400 | 코스닥 증권정보 현재가 1,260 전일대비 35 등락률 +2.86% 거래량 4,181,066 전일가 1,225 2020.07.24 15:30 장마감 close 는 운영자금 마련을 위해 55억원 규모의 6회차 무기명 무보증 사모전환사채(CB)를 발행한다고 24일 공시했다.

전환가액은 주당 1210원으로 100% 전환 시 413만2231주(주식총수대비 4.73%)의 신주가 발행된다.

전환청구 기간은 내년 9월22일부터 2023년 8월21일까지다. 사채 표면이자율은 0%, 만기이자율은 1%이며, 만기일은 2023년 9월22일이다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr