광주시-SAP코리아, 인공지능 비즈니스 기반 조성 업무협약 체결

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 SAP코리아와 광주형 인공지능 비즈니스 기반 조성을 위한 22번째 업무협약을 체결하고 광주 인공지능 생태계 조성에 적극 협력키로 했다고 23일 밝혔다.

또 SAP코리아는 디지털 정부의 미래를 연구하는 SIDG(SAP Institute for Digital Government) 광주사무소도 설립할 예정이다.

1972년 독일에서 설립된 SAP는 기업용 소프트웨어 시장을 이끌고 있다.

SAP코리아는 1995년 설립돼 국내 주요 기업이 가장 많이 도입한 기업용 애플리케이션 브랜드로 자리잡았다. SAP의 머신러닝, 사물인터넷(IoT), 고급 애널리틱스 기술은 한국을 포함한 전 세계 고객의 비즈니스를 지능형 기업으로 전환하는 것을 지원한다.

업무협약을 통해 SAP 코리아는 광주 소재 AI 스타트업 혁신 생태계 조성 및 글로벌 진출 지원과 AI 기술 및 혁신분야 일자리 창출의 디딤돌을 마련할 계획이다.

이를 위해 SIDG(SAP Institute for Digital Government)를 활용해 시민과 정부 서비스 이용자의 요구를 충족시켜 정부 가치를 창출하는 것을 목표로 협력할 계획이다.

주요 협약내용은 ▲광주 인공지능 클러스터 생태계 조성 및 관련 비즈니스 플랫폼 구축을 위한 기술·정책 자문 등 수행 ▲광주 소재 AI 스타트업 혁신 생태계 조성 및 글로벌 진출 지원과 AI 기술 및 혁신분야 일자리 창출을 위한 광주 사무소 설립 ▲AI 산업 생태계 조성을 위한 다양한 기업지원 프로그램 개발·운영 및 기업홍보 ▲인공지능 분야 전문인력 교육 및 취업 프로그램 기획·추진 등이다.

이성열 SAP코리아 대표이사는 “44만 이상의 기업 및 공공 고객을 지원한 노하우와 SAP가 보유한 혁신 기술력을 바탕으로 광주와 같이 혁신이 살아 숨 쉬는 지역의 인공지능 생태계 조성에 기여하게 돼 기쁘다”며 “SIDG를 통한 협력 및 SAP 플랫폼 지원 등을 통해 광주 사회와의 동반 혁신을 위해 노력할 것이다”고 말했다.

이용섭 시장은 “4차 산업혁명시대에 인공지능은 국가 경쟁력의 핵심요소이며 광주는 세계일류 수준의 인공지능 생태계를 만들어 가고 있다”면서 “많은 AI기업들이 광주에서 큰 꿈을 성취 할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

