배우 한예슬이 아름다움을 과시했다.

최근 공개된 주얼리 화보에서 한예슬은 특유의 깜직함 대신 고혹적인 포즈와 눈빛으로 섹시한 매력을 뽐내 눈길을 끌었다.

