배우 박신혜가 일상 사진에서 자연스런 매력을 발산했다.

23일 박신혜는 자신의 SNS에 배우 이성경이 찍어준 것으로 보이는 사진 여러 장을 게시하며 아름다움을 뽐냈다.

