[아시아경제 온라인이슈팀]

배우 김다솜이 레트로 분위기의 화보에서 매력을 발산했다.

24일 김다솜의 소속사측은 ‘코스모폴리탄’과 함께 한 김다솜의 화보를 공개했다.

공개된 사진 속 김다솜은 스타일리시하면서도 도도한 매력으로 눈길을끌었다.

