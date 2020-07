용산구 청년 정책 사업 공모…최대 300만원 지원

만 19~만 39세 청년 단체·모임이며 대학생, 직장인, 미취업청년 모두 포함

[아시아경제 박종일 기자] 용산구(구청장 성장현)가 청년 정책 기반 조성을 위해 8월부터 12월까지 ‘2020년 청년커뮤니티 활동지원사업’을 벌인다.

구 청년 기본조례 제14조(청년의 참여 확대)에 따라서다.

지원대상은 지역 내 거주 또는 활동하고 있는 만 19~만 39세 청년 단체·모임이며 대학생, 직장인, 미취업청년이 모두 포함된다.

지원내용은 지역 발전을 위한 실행사업 및 청년 정책 사업비다. 일자리, 주거, 복지, 교육, 문화, 취미 등 전 분야가 해당되며 팀 당 최대 300만원을 지원한다. 단 특정 정당 및 후보 지지·지원이나 특정 종교 교리전파를 목적으로 하는 사업, 일반강좌 운영, 단순 복지 시혜사업 및 일회성 행사사업, 친목·영리를 목적으로 하는 사업 등은 지원 대상에서 제한다.

참여를 원하는 이는 오는 8월3일까지 사업신청서(사업계획, 단체 소개 등 포함)와 공고일 현재 단체(모임) 대표의 생활 근거지가 용산구임을 입증할 수 있는 서류를 담당자 이메일(doncon@yongsan.go.kr)로 제출하면 된다.

구는 8월 중순께 청년정책위원회를 열고 5개팀을 지원대상으로 정한다. 심사기준은 사업타당성(30점), 실현가능성(30점), 지속가능성(20점), 창의성(20점) 등이다.

선정자 발표는 8월 말로 예정됐다. 9월 회계교육 및 협약을 거쳐 11월까지 사업을 진행, 12월에 사업비를 정산한다.

성장현 용산구청장은 “청년들의 참신하고 자율적인 프로젝트를 공모, 구정에 새바람을 불어 넣을 것”이라며 “청년들의 역량과 커뮤니티를 키울 수 있도록 구가 적극적으로 지원하겠다”고 밝혔다.

구는 이달 초 청년지원팀을 신설, 청년 정책 활성화를 위해 박차를 가하고 있다. 청년지원팀은 어르신청소년과 소속으로 인원은 팀장 1명, 팀원 2명이다. 청년정책 기본계획 수립, 용산구 청년정책자문단 및 위원회 운영, 청년자율예산제 일환 자치구 청년정책 거버넌스 활성화, (가칭)청년1번가센터 조성 등 사업을 진행한다.

특히 구는 오는 10월 국제빌딩주변4구역(한강로3가 63-70 일대) 기부채납 공간에 ‘청년지음’을 오픈한다. 휴게·모임·활동·전시공간을 두루 갖춘 710㎡ 규모 시설로 청년 정책 활성화에 크게 기여할 것으로 기대된다.

이 외도 구는 청년 일자리사업, 청년희망키움통장 및 청년저축계좌 운영, 청년주택 건립, 청년 정신건강관리사업 등을 연중 추진할 계획이다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr