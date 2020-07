[아시아경제 오현길 기자] 화승알앤에이 화승알앤에이 013520 | 코스피 증권정보 현재가 1,605 전일대비 20 등락률 +1.26% 거래량 63,934 전일가 1,585 2020.07.23 15:30 장마감 close 는 자회사 화승엑스윌을 흡수합병키로 결정했다고 23일 공시했다. 합병기일은 오는 9월25일이다.

