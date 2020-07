아이파크몰, 비대면 리셀링 박스 ‘파라바라’ 서비스 운영

[아시아경제 이승진 기자] 아이파크몰이 중고 거래에 어려움을 겪는 분들을 위해 부담 없이 쉽게 이용할 수 있는 비대면 중고 거래 서비스 ‘파라바라’ 리셀링 박스를 D7푸드씨네마에 설치해 운영 한다고 23일 밝혔다.

‘파라바라’ 리셀링 박스는 연세대학교 창업팀에서 개발한 아이디어 서비스 제품으로, ‘직접 눈으로 제품을 본 뒤 구매한다’는 중고직거래의 장점은 살리고 직접 만나거나 택배로 물건을 받아야 하는 단점을 해결한 일명 ‘무인 중고거래 자판기’ 이다.

아이파크몰 ‘파라바라’ 리셀링 박스는 테이스트파크 방향 D7푸드씨네마 입구에 설치돼 있으며, 상품 판매등록은 ‘파라바라’ 플레이스토어 앱을 통해 가능하다.

‘파라바라’ 리셀링 박스는 판매자가 모바일 앱을 통해 상품 사진과 원하는 가격을 입력하고 투명 사물함 박스 안에 넣어두면 구매자는 본인이 원하는 상품이 있으면 언제든지 원하는 시간에 방문해 직접 상품을 보고 구매해 가져 갈 수 있다.

아이파크몰은 ‘1인 라이프스타일’ 확대와 타인과의 접촉을 최소화 하려는 ‘포스트 코로나’ 시대에 맞춰 비대면 리셀링 박스인 ‘파라바라’ 서비스가 오프라인 비대면 중고 거래 시장을 활성화 시키는 촉매제가 될 것으로 기대 하고 있다.

아이파크몰 관계자는 “점심시간이나 퇴근 시간에 일부러 ‘파라바라’ 리셀링 박스에 들려서 판매 상품들을 둘러보고 가는 고객들도 생겨 날 정도로 많은 관심을 보이고 있다”라며 “본인이 원하는 시간에 찾아와서 원하는 상품을 바로 가져갈 수 있다는 점이 아이파크몰을 방문하는 고객들에게 또 하나의 재미있는 체험 요소로 작용할 것으로 기대한다”고 말했다.

