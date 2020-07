호반, 덕은지구 A3블록 공동주택 신축공사 우선협상대상자 선정

[아시아경제 이춘희 기자] 호반건설이 서울 인근 택지지구인 덕은지구에 560가구 규모 공동주택 신축공사 수주에 성공했다.

호반건설은 경기 고양시 덕은지구 A3블록 공동주택 신축공사의 우선협상대상자로 선정됐다고 21일 밝혔다. 이 사업은 덕은지구 A3블록에 지하 2층~지상 23층, 총 560가구의 공동주택을 짓는 사업으로 올해 하반기 착공 예정이다.

사업이 진행되는 덕은지구는 서울 시계와 바로 인접해있고 상암 업무지구와도 맞닿아있어 서울 생활권을 누릴 수 있다. 난지 한강공원, 월드컵공원, 하늘공원 등 다양한 자연 환경을 쾌적하게 누릴 수 있다. 호반건설은 일부 가구에서는 한강 조망이 가능도록 건설할 예정이다.

교통 여건도 우수하다. 가양대교를 이용해 한강을 건너면 서울 강서구로 이동이 가능하고 자유로와 올림픽대로, 월드컵로 등을 이용해 수도권 일대로의 이동이 편리하다. 또 월드컵대교가 오는 12월 준공 예정이고 서부 광역철도 원종~홍대선이 완공되면 덕은역(가칭)도 생겨 보다 원활한 광역이동이 가능해질 예정이다.

또 고양시가 추진 중인 덕은지구 미디어밸리 복합타운이 들어서면 서울 마곡과 상암을 잇는 서부권 업무지구 벨트가 생길 것이라는 전망도 나온다.

호반건설 관계자는 "시공 품질, 호반써밋 브랜드 인지도 등에서 좋은 평가를 받아 시공사로 선정됐다"며 "교통, 주거 쾌적성, 일부세대 한강 조망 등 탁월한 입지에 부합한 덕은지구의 랜드마크 단지가 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

