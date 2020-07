'안싸우면 다행이야' 안정환·이영표, 황도에서 자연인과 동거 시작

[아시아경제 민준영 인턴기자] 축구 국가대표 선수 출신 방송인 안정환과 이영표가 섬에서 동거를 시작했다.

20일 방송된 MBC 예능 프로그램 '안싸우면 다행이야'에서는 섬에서 자연인과 동거하는 두 사람의 모습이 그려졌다.

이날 방송에서 배를 타고 3시간 만에 황도라는 섬에 도착한 이영표는 "섬에 아무도 없다"라며 긴장했고, 안정환도 휴대전화를 보더니 "전화가 안 터진다"라고 걱정했다.

이후 두 사람은 섬에 살고 있는 자연인을 마주쳤다.

자연인은 두 사람을 향해 "누구시냐"라고 묻자 안정환은 "여기 그냥 아름답다고 해서 왔다"라고 말했다.

자연인을 본 이영표 역시 "평범하지 않고 강한 캐릭터를 가진 분 같다"라고 말했다.

이때 자연인 앞에 있던 강아지를 본 안정환은 무서워하며 "안 물어요?"라고 물었다.

이에 자연인은 "애들이 굉장히 사람을 좋아한다"라며 "나밖에 없으니까 다른 사람 오는 걸 좋아한다"라고 답했다.

이어 식사 준비를 하던 자연인은 두 사람에게 "가서 물고기를 잡아와야 한다"라고 말했고, 안정환은 "낚시를 한다는 거냐"라고 물었다.

그러자 자연인은 "저기 밑에 내려가면 수산시장이 있으니 낚시는 밤에 해라"라고 말했다.

두 사람은 자연인이 내민 칼을 하나씩 들고 성게와 홍합을 땄고 점심 식사로 홍합성게라면과 홍합성게비빔밥, 홍합찜, 홍합구이를 준비했다.

