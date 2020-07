다니엘 린데만 "6년 함께한 SNS 계정 해킹당해... 속상하고 화나"

[아시아경제 민준영 인턴기자] 독일 출신 방송인 다니엘 린데만이 SNS 해킹 피해를 당했다고 전했다.

다니엘은 20일 새롭게 개설한 자신의 인스타그램을 통해 "이미 들으셨겠지만 금요일 밤부터 인스타 계정에 로그인이 안 되었고 해킹당한 사실이 드러났다"라고 말했다.

이어 "저는 얼마 전에 새 음원이 나왔을 때 1분짜리 홍보영상을 만들고 인스타에 올렸을 때 인스타에서 저작권 침해라고 연락이 왔다"라며 "그래서 짧은 영상을 만들고 올렸을 때는 문제가 없었는데 이 메시지가 왔을 때 혹시 또 이 영상 때문에 문제가 되나 하고 들어가서 해킹을 당했다"라고 토로했다.

그러면서 "지난 6년 동안 함께 해 온 계정이라서 너무나 속상하고 화나지만 어쩔 수 없다. 사진이라도 다 갖고 있다"라며 "여러분께 불편을 드려 너무 미안하고 속상하다. 새 계정을 더 안전하게 만들어 놓았으니 앞으로는 큰 문제가 없겠지만 좀 조심하면서 활동하기로 해서 혹시 예전만큼 새 게시물이 많지 않아도 이해해달라"라고 덧붙였다.

앞서 지난 18일 가수 홍진영도 자신의 SNS가 해킹을 당했다고 밝힌데 이어 20일에는 웹툰 작가 김풍도 같은 피해를 입었다고 전한 바 있다.

이하 다니엘 린데만 글 전문

여러분 안녕하세요 다니엘이에요~~

이미 들으셨겠지만 금요일 밤부터 인스타 계정에 로그인이 안 되었고 해킹당한 사실이 드러났습니다.

저작권 침해가 발생했다고 링크를 눌러야 항의할 수 있다는 메시지가 떴어요.

저는 얼마 전에 새 음원이 나왔을 때 1분 짜리 홍보영상을 만들고 인스타에 올렸을 때 인스타에서 저작권 침해라고 연락이 왔어요(저작권은 저한테 있지만 음원 유통은 쏘니 코리아가 하니까). 그래서 짧은 영상을 만들고 올렸을 때는 문제가 없었는데 이 메시지가 왔을 때 혹시 또 이 영상 때문에 문제가 되나 하고 들어가서 해킹을 당했습니다.

지난 6년 동안 함께 해 온 계정이라서 너무나 속상하고 화나지만 어쩔 수 없어요. 사진이라도 다 갖고 있습니다. 여러분께 불편을 드려 너무 미안하고 속상합니다.

새 계정을 더 안전하게 만들어 놓았으니 앞으로는 큰 문제가 없겠지만 좀 조심하면서 활동하기로 해서 혹시 예전만큼 새 게시물이 많지 않아도 이해해 주세요.

대신에 티비와 유뷰트에서 더 열심히 활동할게요~ 여러분 사랑합니다.

민준영 인턴기자 mjy7051@asiae.co.kr