속보[아시아경제 김수완 기자] 서울시는 20일 오후 6시 기준으로 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 16명 늘어 누계 1천493명이 됐다고 밝혔다.

이날 신규 확진자를 감염 경로별로 보면 강서구 요양시설 이용자가 8명, 해외 유입이 3명, '기타'로 분류된 사례가 4명, 경로를 조사 중인 사례가 1명 등이다.

강서구 방화1동의 노인 데이케어센터에서는 19일 첫 확진자가 나온 이후 20일 확진자가 무더기로 나오면서 집단감염이 총 9명으로 늘어 방역당국이 긴장중이다.

