[아시아경제 최대열 기자] 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 739,000 전일대비 4,000 등락률 -0.54% 거래량 128,395 전일가 743,000 2020.07.20 15:30 장마감 close 는 덴마크 제약사와 의약품 위탁생산계약을 맺었다고 20일 공시했다. 지난해 맺은 계약으로 계약금은 193억여원으로 늘었다. 추가협의를 통해 계약액은 447억원으로 늘어날 수도 있다고 회사 측은 전했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr