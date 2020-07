전남도교육청 ‘학생 배치 업무 담당자 연수’ 실시

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 20일 나주 빛가람 호텔에서 전남 지역 시·군 교육지원청 학생 배치 업무 담당자를 대상으로 ‘학생 배치 업무 담당자 연수’를 개최했다.

이날 연수는 포스트 코로나 시대를 맞아 급격하게 변하는 교육환경에 대처하고, 농어촌 소규모 학교 교육 경쟁력 향상을 위해 학급당 학생 수 확보 및 적정규모 학교 육성 방안 등을 중점적으로 다뤘다.

또 도교육청의 일방적인 시책 전달에서 벗어나 과밀학급 해소, 통합운영학교 확대, 학교 신·증설 추진 등 교육지원청별 현안과 관련 있는 주제에 대해 분임토의 방식으로 활발하게 논의한 뒤 대안을 제시했다.

오준경 행정과장은 “학생 배치는 모든 교육정책의 기본이며 기초 자료가 된다는 점에서 매우 중요하다”며 “새롭게 변화하는 시대와 미래를 예측해 선제적으로 대응함으로써 앞서 나가는 교육행정을 펼쳐달라”고 당부했다.

