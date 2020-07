'코로나19' 6개월 맞아 SNS 메시지…코로나19 확진자 해외유입 22명, 지역발생 4명

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 20일 SNS 메시지를 통해 "오늘 국내에서 코로나 첫 확진자가 발생한지 6개월 되는 날. 국내 지역감염 확진자 수가 드디어 4명으로 줄었다"고 밝혔다.

문 대통령은 "국민 여러분을 중심으로 의료진, 방역 당국, 지자체의 헌신적인 노력으로 우리는 코로나를 이겨가고 있다"면서 "지금까지 잘 해온 것처럼 정부를 믿고 조금만 더 힘을 내어주십시오. 코로나와의 전쟁에서 반드시 승리합시다"라고 말했다.

한편 중앙방역대책본부는 20일 0시를 기준으로 코로나19 신규 확진자는 26명이 늘어 1만3771명이라고 밝혔다. 해외유입은 22명, 지역 발생은 4명으로 집계됐다.

