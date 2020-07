김해시, 치매공공후견 대상자 선정 ··· 후견심판청구

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 경남 김해시치매안심센터는 치매 공공후견 대상자 선정을 위해 사례회의를 개최했다고 20일 밝혔다.

이번 사례회의에는 사례관리위원회 위원장 등 10명이 참석해 대상자의 후견 필요성을 논의했고 대상자를 선정해 가정법원에 후견심판청구를 할 예정이다.

시가 새롭게 추진하는 치매 공공후견 사업은 치매 어르신이 스스로 후견인을 선임하기 어려운 경우 후견제도를 이용할 수 있도록 지원함으로써 인간의 존엄성을 보장하는 사업이다.

공공후견 대상자로 선정되면 통장 등 재산관리에서부터 관공서 등 서류 발급, 각종 사회복지 서비스 이용, 의료서비스, 거소 관련 사무 지원을 받을 수 있다.

이종학 보건소장은 "치매 공공후견 사업이 정착될 수 있도록 피후견인 발굴과 사업 홍보에 노력하겠다. 돌봄 및 복지 사각지대에 있는 치매 어르신의 경제적, 법적 권리를 지원할 수 있을 것"이라고 설명했다.

