[명품컬렉션] 보키 T-그라인드 롭 웨지 "웨지 아티스트 걸작"

"웨지 아티스트를 위한 걸작."

타이틀리스트 보키 T-그라인드 롭 웨지(Vokey T-Grind lob wedgeㆍ사진)는 저스틴 토머스와 조던 스피스(이상 미국) 등 월드스타들이 애용하는 신무기다. 사실 아마추어골퍼의 경우 로프트가 아주 큰 클럽을 쓰기 어렵다. 원하는 스핀량을 내기 위해 날카롭고 정교한 어택 앵글을 만들어야 하기 때문이다. 제조사 측은 "이전 모델보다 훨씬 다루기 편해졌다"고 설명했다.

58도와 60도 두 종류다. 선수들이 선호하는 로우 바운스에 초승달 모양이다. 리딩 에지가 플레이 도중 낮게 유지돼 타이트한 라이에서 성공 확률이 높아졌고, 다양한 기술 샷을 구현할 수 있다. 딱딱한 벙커 역시 위력을 발휘한다. 60도 롭 웨지를 장착한 스피스는 "클럽을 오픈했을 때 지면과 밀착된다"며 "어떤 쇼트게임 상황에서도 자신감을 갖고 공격적인 플레이가 가능하다"고 극찬했다.

SM8 웨지 기술은 그대로 적용됐다. 혁신적인 무게 중심 설계부터 시선을 끈다. 페이스 전면에 배치해 비거리와 탄도 컨트롤을 향상시켰고, 견고한 타구감에 관용성까지 자랑한다. 100% 검수 공정을 거쳐 일관된 스핀 밀드 그루브를 완성했다. 뒷면 웨지웍스 레터링이 흥미롭다. 커스텀 스탬핑(custom stamping), 페룰(ferrule), 샤프트 밴드(shaft band) 옵션을 포함한 가격이 199달러(23만9000원)다.