'복면가왕' 살구싶냐=키디비 "무서운 래퍼라는 편견 깼으면 좋겠다"

[아시아경제 강혜수 기자] 19일 오후 방송된 KBS2 '복면가왕'에 출연한 살구싶냐의 정체는 키디비로 밝혀졌다.

이날 '복면가왕'은 장미여사의 3연승에 도전하는 복면가수들의 2라운드 무대로 꾸며졌다. 2라운드 첫 번째 대결은 살구싶냐와 디스코왕의 무대였다. 디스코왕은 제시의 '인생은 즐거워'를 선곡해 판정단을 사로잡아 3라운드로 진출했다.

살구싶냐는 태양의 '아이 니드 어 걸'을 독특한 음색으로 소화해냈지만 3라운드 진출에는 실패했다. 가면을 벗은 살구싶냐의 정체는, '언프리티 랩스타 2'에서 준우승을 차지했던 래퍼 키디비였다.

키디비는 "이미지 때문에 새로운 친구 사귀는 게 너무 힘들다"면서, '언프리티 랩스타'에서 선보였던 무서운 이미지 때문에 힘들다는 고민을 털어놨다. 이에 김성주 MC는 "이번 출연이 그 편견을 깰 수 있는 좋은 기회가 될 것"이라고 말했다.

마지막으로 키디비는 "곧 앨범이 나올 예정이니 편견을 조금 깨고 받아들여주시면 좋겠다"고 당부했다.

MBC 음악 예능프로그램 '복면가왕'은 매주 일요일 오후 6시 20분에 방송된다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr