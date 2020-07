[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 최근 체육계 성추행 사건이 사회적 이슈를 불러일으키고 있는 가운데 전남의 한 고등학교 운동부 지도자가 학생들을 상습 성추행했다는 의혹이 제기돼 경찰이 수사에 나섰다.

19일 전남지방경찰청 등에 따르면 전남의 한 고등학교에 근무하는 A(42)씨가 자신이 지도한 여고생 3명을 추행했다는 고소장이 접수됐다.

고소장을 접수받은 경찰은 A씨의 강제추행 혐의를 수사 중이다.

일부 학생들은 A씨가 지난해 8월부터 지난 5월까지 수차례에 걸쳐 부적절한 신체 접촉을 했다고 주장하고 있으며 최근 훈련에서도 비슷한 일이 발생하자 반발해 훈련지를 떠나 숙소로 돌아왔다고 덧붙였다.

A씨는 혐의를 부인한 것으로 알려졌다.

