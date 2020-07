대구시, 기업 수출안전망 '단기수출 단체보험' 보강 갱신

수출액 1000만달러 이하 2557개사 대상

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 지난해 전국 최초로 일괄가입방식 단기수출보험에 가입했던 대구시가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 등 대외 여건 변화에 따른 수출안전망을 확보하는 차원에서 손실보상 한도를 상향 조정하고 계약 갱신했다고 19일 밝혔다.

이번 계약은 지난 6월말 기준 대구지역 소재 수출실적 1000만달러 이하의 모든 중소기업 2557개사를 대상으로, 대구시가 계약 당사자로 단기수출보험에 일괄가입시키는 방식으로 추진됐다.

특히 올해는 수출실적에 따라 4등급으로 나눠 각기 보상금액을 책정했던 기존 방식에서 수출실적 미국 10만달러 미만과 이상으로 나눠 연간 2만달러 또는 5만달러 한도 내로 보상토록 등급을 통합했다. 이에 따라 수출실적 10만달러 이상이거나 500만달러 미만의 기업에 대한 보상금액이 확대된다.

전체 수혜기업 2557개사 중 변경된 보상기준에 따라 수혜를 받게 될 기업 규모는 연간 2만달러 한도 보상의 경우 1396개사, 연간 5만달러 한도 보상은 1161개사다. 이번 등급통합을 통해 수혜를 보는 기업은 1128여 개사로 파악됐다.

기존 단체보험은 연간 수출실적 5000만달러 이하의 기업을 대상으로, 기업이 신청서를 한국무역보험공사에 직접 제출하고 승인하는 방식으로 진행된다. 대구시는 미중 무역갈등 등 보호무역주의 심화를 계기로 중소기업에게 실질적인 공적보험 보장을 위해 지난해 7월 전국 최초로 단체보험에 가입했다. 이에 따라 지난해 7월 일본의 한국 수입규제와 올해 코로나19 창궐로 인한 수출입 피해를 입은 기업들에게 든든한 보호막이 돼 왔다는 평가를 받고 있다.

김태운 대구시 일자리투자국장은 "코로나19로 인해 수출에 어려움을 겪고 있는 중소기업과 수출위험 관리에 취약한 수출 초보기업을 대상으로 거래대금 미회수 등의 위험으로부터 기업을 보호하고 적극적으로 판로개척을 할 수 있도록 계속 지원토록 하겠다"고 했다.

