[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 경주시는 지난 16일 감포읍발전협의회(회장 이재민) 제30차 임시총회가 읍복지회관에서 열렸다고 19일 밝혔다.

이날 임시총회에서는 40여명의 대의원이 참석해 올해 사업계획안 승인, 회원확충 및 정관개정, 현안사항 보고, 기타 토의를 진행했다.

특히, 지역균형발전 및 주민들의 삶의 질 향상에 큰 영향을 미치는 월성원전사업자지원 사업비 사용, 감포읍 중앙도시계획도로 개설 비용, 방폐장특별지원금 사용에 관한 사안에 대해 대의원들의 관심이 모아졌다.

지역대표기구인 감포읍발전협의회는 지역민들의 의견을 수렴해 지역사회개발과 발전에 대한 계획을 수립, 현안문제 해결을 위한 각종 사업을 추진하고 있다.

