초딩의 73일 미국·캐나다 여행 일기장

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 초딩의 73일 미국·캐나다 여행 일기장이 새 옷을 갈아입고 재출간 됐다.

이 책은 고등학교 1학년 형인 신명 군과 함께 미국과 캐나다를 여행하며 문화의 다양성을 경험한 초등학생 신진 작가의 여행 기록 일기다.

미국 남서부에서 시작해 캐나다 서부, 미국 중북부, 캐나다 동부, 미국 동부로 이어진 2만6000㎞ 대장정을 세밀하게 기록했다.

저자는 주요 도시의 국립공원·과학관·미술관·박물관·위인들의 기념관 등을 방문해 쓴 일기를 토대로 이 책을 출간했다.

이 책은 여행지마다 생생한 사진을 첨부해 저자와 함께 북미를 여행한다는 느낌을 받을 수 있도록 구성했다.

뉴욕, 시카고, 로스앤젤레스 등의 대도시와 마이크로소프트, 인텔, 보잉 등 세계적인 기업의 본사를 방문한 경험과 미국에서 캐나다, 캐나다에서 미국으로 자동차를 타고 국경을 넘은 생생한 경험을 독자와 함께 누릴 수 있도록 기록했다.

저자는 끝으로 “73일의 대장정을 무사히 끝냈다. 우연의 일치로 아버지와 나 그리고 형의 나이를 모두 더하면 73이었다. 우리는 3명의 나이만큼 여행한 셈이다. 그래서 이 여행은 나의 미래에 많은 변화를 줄 것이라고 믿어 의심치 않는다”며 여운을 남겼다.

한편 저자 신진 군은 2007년 경남 창원출생으로 함안 호암초등학교를 졸업하고 현재 중학교 1학년에 재학 중이다.

