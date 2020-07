[아시아경제 김봉주 인턴기자] 배우 신민아가 사랑스러운 매력을 과시했다.

신민아는 17일 자신의 인스타그램에 "나 불렀니"라며 사진을 올렸다.

공개된 사진 속에는 촬영 준비 중으로 보이는 신민아의 모습이 담겨있다.

사진 속의 신민아는 커튼 뒤에 숨은 채 얼굴만 살짝 내밀고 있다.

한편 신민아는 최근 영화 '휴가' 촬영을 마치고 노희경 작가의 신작 드라마 '히어'(HERE)에 합류했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr